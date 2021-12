Bundesliga heute: Borussia Dortmund - FC Bayern LIVE im TV, Stream & Ticker

Egal, ob für Thomas Müller „die Zeichen auf Sieg stehen“, wie er in seinem Newsletter schrieb. Egal, ob Manuel Neuer süffisant erklärt, es gehe ja diesmal immerhin wieder um etwas: Am Samstag (18.30 Uhr) sieht sich der BVB vor pandemiebedingt nur 15.000 Zuschauern reif für eine Palastrevolution. Am besten nachhaltig - bis zum Saisonende. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)