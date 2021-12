BVB - FC Bayern: Pressekonferenz des BVB mit Marco Rose im LIVETICKER

Von SPORT1-Chefreporter Patrick Berger auf den Ausfall von Joshua Kimmich und das mögliche Fehlen von Leon Goretzka angesprochen, meint Rose: „Jetzt fragst du mich nach Ausfällen, nach dem, was wir in dieser Saison auf dem Kerbholz haben, was das betrifft!? Und keiner unserer Ausfälle ist in irgendeiner Form in die Bewertung von irgendwelchen Ergebnissen eingeflossen oder der Art und Weise, wie wir auftreten. Dementsprechend wird der FC Bayern das auch verkraften. Natürlich ist Jo Kimmich ein Schlüsselspieler für den FC Bayern, für jede Mannschaft, auch für unsere Nationalmannschaft. Goretzka auch. Aber ich glaube, dass Tolisso auch ganz gutes Geld gekostet hat und wahrscheinlich den Anspruch hat, die Position gut zu bekleiden. Musiala ist ein herausragender Fußballer. Ich glaube schon, dass sie da Möglichkeiten haben. Bei Goretzka wünschen wir uns natürlich alle, dass er spielen kann, weil das gehört ja auch zu so einem Spitzenspiel dazu.“