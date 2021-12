FC Bayern: Jérôme Boateng leidet nach Ballon d'Or mit Lewandowski

Am Samstag kann Lewandowski sein Torkonto gegen seinen Ex-Klub, die Borussia aus Dortmund, weiter nach oben schrauben. In den letzten Spielen zwischen den beiden deutschen Topklubs behielten meist die Bayern die Oberhand. „Ich hoffe und bin auch guter Dinge, dass es so bleibt und Bayern erneut in Dortmund gewinnt“, sagte Boateng.