FC Bayern: Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg im Vergleich mit Süle, Upamecano und Co.

Auffällig ist in den Spielen des SC Freiburg immer wieder die Zweikampfstärke von Schlotterbeck. Er wirft sich in jedes Duell, was die Anzahl von 19 Zweikämpfen pro 90 Spielminuten in der Bundesliga deutlich macht. Unter den Bayern-Innenverteidigern kommt nur Tanguy Nianzou auf eine noch höhere Anzahl, der aber nur 120 Spielminuten insgesamt in dieser Saison auf dem Rasen stand.