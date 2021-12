BVB - FC Bayern: Zorc kritisiert Schiedsrichter Zwayer und verteidigt Bellingham

Seinen Profi Jude Bellingham nahm Zorc nach dessen brisanten Aussagen in Schutz. „Der Junge ist 18, spricht nach einem hitzigen, emotionalen Spiel. Er benennt alte Fakten, das muss man nicht machen“, sagte er. „Er ist eben ein Heißsporn. Die Dinger sind jetzt in der Welt, aber wir stehen zu ihm. Strafrechtlich sehe ich da nichts Problematisches.“ Bellingham hatte auf die Verwicklung Zwayers in den Hoyzer-Skandal verwiesen.