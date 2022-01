Bundesliga, BVB: Das steckt wirklich hinter den Aussagen von Erling Haaland

Verständnis habe Zorc für die Worte Haalands aber nur bedingt. „Die Reaktion kann ich nicht ganz nachvollziehen“, so der Manager, der betont: „Richtig ist: Es gibt keinen Druck, keine Deadline und nicht mal Gespräche in dieser Sache. Dass wir in einer solch wichtigen Thematik als Klub irgendwann Gespräche führen müssen, und das nicht erst im Sommer, das sollte einleuchten und ist im Übrigen auch der Professionalität geschuldet. Das wird sicher auch Erling verstehen, weil es im Fußball ein völlig normaler Vorgang ist.“