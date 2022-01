Bundesliga: Effenberg Kolumne über Eberl, Königs und Borussia Mönchengladbach

Bei der Pressekonferenz, bei der Eberl seinen Rücktritt erklärte, ist mir allerdings der Auftritt von Gladbachs Präsidenten Rolf Königs übel aufgestoßen. Ganz ehrlich: Diese Äußerung von Rolf Königs ist katastrophal. Das geht völlig in die falsche Richtung. Er hat nicht verstanden, wie man mit solchen Dingen umgehen muss. Das finde ich enttäuschend. Ich hätte bei einem Mann seines Alters und seiner Erfahrung, da hätte ich etwas anderes erwartet. Eigentlich hat so ein Mann in so einer Führungsposition nichts zu suchen, wenn er so mit Menschen umgeht.