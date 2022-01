Bundesliga, FC Bayern: PK mit Nagelsmann im Corona-Chaos vor Gladbach - Sorge um Goretzka

Da hab ich eine ganz klare Meinung. Ich werde nicht aggressiv, aber es kribbelt in mir. Ich bin kein Erzieher, ich bin Fußballtrainer. Wir haben Spieler, die in einem mündigen Alter sind. Wir haben mit ihnen die selben Empfehlungen, Regularien und Verhaltensweisen besprochen, wie in den vergangenen zwei Jahren. Es gibt nicht die Option, dass man nicht in Urlaub fahren darf. Es gibt einen wichtigen Faktor im Profisport: die psychische Erholung. Du kannst einem Spieler nicht verbieten, dass er wegfahren darf. Warum wir mehr Infizierte haben als andere Klubs, weiß ich nicht. Es gibt keine Erklärung dafür. Ich bin aber keiner der rumheult.