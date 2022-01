Bundesliga: Plant FC Bayern nach Corona-Ausfällen Transfers im Winter?

Zudem ist die Belastung im Januar nicht ganz so hoch wie in manch anderen Monaten beim FCB: Englische Wochen stehen keine an, am letzten Wochenende des Monats hat die Mannschaft sogar frei. Dazu kommt: Zum Ende der Rückrunde musste Nagelsmann auch schon auf Ergänzungsspieler wie Marc Roca setzen - und der Spanier wusste durchaus zu überzeugen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)