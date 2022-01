Leroy Sané: Förderer Norbert Elgert erklärt warum der FC Bayern-Star in Topform ist

Der Nachwuchs-Guru sieht bei seinem einstigen Schüler aber auch noch Luft nach oben: „Ich traue ihm noch einiges zu. Jeder Spitzensportler, so auch Leroy, kann sich mit der richtigen Einstellung - und die hat er - permanent in sämtlichen Bereichen weiter steigern und verbessern. Nach dem Motto: heute besser als gestern, morgen besser als heute, und so weiter.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)