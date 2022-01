Stefan Effenberg: FC Bayern sollte bei Erling Haaland "alles auf eine Karte setzen"

Alles halb so wild, findet SPORT1-Experte Stefan Effenberg. „Ist doch super, dass es so einen hochmotivierten jungen Typen in der Liga gibt, die davon noch viel mehr vertragen könnte. Haaland ist mit seinen 21 Jahren einfach besessen davon, zu gewinnen. Das ein oder andere Wortgefecht ist vollkommen in Ordnung“, schrieb er in seiner Kolumne für t-online.