Bundesliga: Campus-Boom die Antwort des FC Bayern auf den Transfer-Wahnsinn?

Bei den meisten dieser Spieler bieten sich Leihgeschäfte wie bei dem derzeit erfolgreich in Anderlecht geparkten Joshua Zirkzee (20) an. Mit Bright Arrey-Mbi (18) hat auf Anraten der Verantwortlichen bereits eine Nachwuchshoffnung den Zirkzee-Weg eingeschlagen. Der Verteidiger, der 2020 unter Ex-Bayern-Trainer Flick bereits Champions-League-Luft schnupperte, verbringt die nächsten eineinhalb Jahre beim 1. FC Köln. Die Bayern hoffen, 2023 einen Spieler zurückzubekommen, den sie entweder fest in ihr Team integrieren oder aber gewinnbringend verkaufen können. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)