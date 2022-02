Bundesliga: Heiko Herrlich stellt Mentalität bei Borussia Dortmund infrage

„Wir wollen die einfache Lösung nicht, sondern die komplizierte. So gewinnst du mal, so verlierst du mal - aber so wirst du nie dauerhaft erfolgreich sein“, hatte Mats Hummels nach der Niederlage gegen die Rangers erklärt. Im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 stellte der ehemalige Dortmunder Heiko Herrlich nun einmal mehr die Mentalitätsfrage.