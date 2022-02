FC Bayern: Playoffs für Oliver Kahn vorstellbar - Umdenken beim Rekordmeister?

In der Debatte wagte die neue Liga-Chefin Donata Hopfen vor wenigen Tagen einen Vorstoß. „Die Liga wäre natürlich attraktiver, wenn sie mehr Wettbewerb an der Spitze hätte. Wenn uns Playoffs helfen, dann reden wir über Playoffs“, erklärte die 45-Jährige in der Bild am Sonntag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)