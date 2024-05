Ex-Bayern-Profi ätzt gegen FCB-Bosse

Misimovic, heute Direktor der Fußballnationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina, fügte an: „Sie sind beim größten deutschen Verein gescheitert und konnten dort nichts bewegen. Bei Nagelsmann (Bundestrainer; Anm. d. Red.) sieht man jetzt, dass es in der Nationalmannschaft wieder läuft. Auch gibt es nach Hoeneß (Bayern-Ehrenpräsident; Anm. d. Red.) und Rummenigge (Ex-Bayern-Vorstand; Anm. d. Red.) ein Vakuum in der Führungsetage. Keiner nimmt jetzt so wirklich das Zepter in die Hand und marschiert voran.“