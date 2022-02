Gladbach nach dem Eberl-Rücktritt: Dante zollt Respekt - und wundert sich über Borussia

„Es tut mir sehr weh, wenn ich mir die aktuelle Tabelle anschaue. Borussia war mein erster Verein in Deutschland und daher etwas ganz Besonderes“, meint er. „Ich habe mit dem Verein zweimal Abstiegskampf mitgemacht und das war eine ganz schwere Zeit. Ich konnte damals nicht gut schlafen. Was in dieser Saison los ist, kann ich kaum glauben.“