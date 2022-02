Hertha BSC mit Horrorbilanz! So schlimm steht's im Bundesliga-Abstiegskampf

Bereits gegen Leipzig (1:6) hatte die Alte Dame coronabedingt auf acht Spieler verzichten müssen. Nun musste aufgrund der angespannten personellen Situation mit Marcel Lotka sogar der fünfte (!) Torwart in der Keeper-Hierarchie der Hertha in den Kasten. Der 20-Jährige feierte so überraschend sein Bundesliga-Debüt.