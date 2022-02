Kingsley Coman: Darum dachte ich an Abschied - der FCB-Star im SPORT1-Interview über Bayern-Familie, Ribéry & die WM 2018

Coman: Es waren viele Dinge. Ich habe hier so viel erlebt, so viele Titel gewonnen. Natürlich fragst du dich da, ob du etwas anderes probieren sollst. Ich musste deshalb nachdenken und herausfinden, was ich will und wohin ich will. Das hat dann nicht immer nur mit Fußball zu tun, sondern auch mit persönlichen Interessen. Ich brauchte einfach Zeit. Und die habe ich mir genommen.