Lothar Matthäus über den FC Bayern, Corentin Tolisso und Florian Wirtz

Matthäus: Upamecano leistet sich viele Fehler – auch in Berlin mit seinem Rückpass kurz nach seiner Einwechslung auf Neuer, der zum Gegentor geführt hat. Er macht keinen sicheren Eindruck. Auch Hernández, ein harter Zweikämpfer, der aber wenig im Spielaufbau zeigt und auch hinten im Laufduell häufig mal einen Schritt zu langsam ist. Klar, das kann passieren und ist auch mal einem Alaba oder Boateng passiert. Aber Alaba und Boateng kennen den FC Bayern, sie haben diese Erfolge mit dem Verein gefeiert und ein besonderes Standing in der Mannschaft gehabt. Wenn dir so Spieler wegbrechen und dann auch noch ein Davies außer Gefecht ist, hast du ja praktisch eine völlig neu formierte Defensive. In Bochum hat der FC Bayern mit vier gelernten Innenverteidigern gespielt. Das hat nicht funktioniert – auch, weil eine gewisse Konzentration gefehlt hat.