Schwedisches Nachwuchstalent Cajuste entschied sich gegen Bundesliga

Obwohl Cajuste nach einer Verletzungspause noch nicht vollständig in Fahrt kam, blieb das Interesse der Vereine an einem Wintertransfer des Talents ungebrochen. Den 22-Jährigen zog es 2018 für 170.000 Euro aus seiner Heimat nach Midtjylland. Cajuste war in der vergangenen Spielzeit Strippenzieher und unumstrittener Leistungsträger beim Vizemeister. Nach 79 Pflichtspielen mit jeweils zwei Toren und Vorlagen kam im Januar allerdings der Zeitpunkt für den nächsten Schritt.