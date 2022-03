Borussia Mönchengladbach: Sportdirektor Roland Virkus über Trainer Adi Hütter und Umbruch im Sommer

„Das hat mich sehr gefreut. Marc-André war vier Jahre lang mein Spieler. Ich habe ja vorher als Trainer bei Borussia Mönchengladbach gearbeitet und muss sagen, dass er mir ans Herz gewachsen ist. Er war mit einem immensen Talent ausgestattet. Er hat immer mal wieder von mir hören müssen, was vielleicht nicht so gut ist, was er vielleicht ändern kann. Da sind auch kontroverse Diskussionen zustande gekommen. Wenn dann ein Spieler irgendwann kommt und sagt ‚Trainer. was Sie damals gesagt haben, war genau richtig‘, dann macht einen das ein bisschen stolz. Wir haben noch Kontakt, wir telefonieren und sprechen über viele Dinge. Über Aktualität, aber auch über die Vergangenheit und deswegen hat mich sein Anruf besonders gefreut. Er ist der Prototyp, der Jugendspieler, wie wir uns ihn vorstellen. Allerdings wirst du so ein Jahrhunderttalent natürlich nicht immer in deinen Reihen haben.