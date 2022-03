Bundesliga: Hertha BSC um Investor Lars Windhorst mit Ärger, Angst, Abstiegskampf

Manchmal frage ich mich, ob dem HSV in der Vergangenheit Unrecht widerfahren ist. Die Hertha, Tabellen-16., unterbietet nämlich alles, was in den letzten Jahren in Hamburg abgelaufen ist, fast im Wochenrhythmus, seit Lars Windhorst kam, Jürgen Klinsmann ging und erste Tagebücher geschrieben wurden.