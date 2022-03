Bundesliga: Mainz 05 baut die Mega-Rekordserie vom Elfmeterpunkt weiter aus - letzter Fehlschuss 2013

Er knackte am 5. Oktober 2019 in Paderborn den damaligen Bundesliga-Bestwert. 25mal in Serie zappelte ein Elfmeter der Mainzer zu diesem Zeitpunkt im Netz – das gab es in der langen Historie zuvor noch nicht. Seitdem kamen nun elf weitere erfolgreiche Strafstöße hinzu. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)