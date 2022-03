Bundesliga: Steve Cherundolo vom Los Angeles FC über die Dominanz des FC Bayern München

Cherundolo: Ich glaube, es liegt an der MLS. Die Jungs können sehr früh in einer sehr professionellen und gar nicht so einfachen Liga spielen - und sie bekommen diese Erfahrung schon sehr früh, teilweise schon mit 16 sind unsere ersten Jungprofis mit an Bord. Diese Erfahrung mit 16 Jahren bekommst du in Deutschland nicht so schnell. Vielleicht ist mal ein Jahrhunderttalent in dem Alter schon so weit. Aber bei den Amerikanern und so wie die MLS strukturiert ist, gibt es Platz für so junge Spieler und jeder Verein muss eben auch ein paar „Homegrown Talents“ bei der ersten Mannschaft unter Vertrag haben. Die Resultate daraus sehen wir jetzt.