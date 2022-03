Hertha BSC: Bobic "erschrocken" von Frankfurt-Spiel - Reaktion auf Friedrich-Aus und Appell an Team und Korkut

Am Morgen danach äußerte sich Geschäftsführer Fredi Bobic zum vorzeitigen Abschied Friedrichs. „Wir haben uns gestern lange unterhalten und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir uns frühzeitiger trennen“, sagte der 50-Jährige in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)