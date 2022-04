BVB-Pleite gegen Leipzig: Kritik am Matchplan von Marco Rose wird laut

In der Bewertung von Ex-Nationalspielerin Julia Simic kam Rose ebenfalls nicht besonders gut weg. „Wo ist der Matchplan von Dortmund? Die richtige Entwicklung in dieser Saison ist nicht erkennbar. Auch gegen Leipzig war für mich kein Matchplan erkennbar – und alle Gegentore fallen durchs Zentrum“, bemängelte die 32-Jährige. „Du fragst Dich: Was machen sie im Training, worauf konzentrieren sie sich?!“