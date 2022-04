BVB-Star Manuel Akanji knöpft sich Pöbel-Fan nach Leipzig-Klatsche vor

Der sonst so ruhige und besonnene Schweizer ging einen Schritt auf einen Mitfünfziger zu, der von der Haupttribüne aus wild pöbelte, und stellte ihn zur Rede: „Was soll der Mist?“, fragte Akanji in die Richtung des aufgebrachten Anhängers. „Für was gehst du eigentlich ins Stadion, wenn du uns so beleidigst?“