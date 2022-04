Borussia Dortmund: Mats Hummels nach Leipzig-Pleite mit Frust und Klartext

„Das war natürlich enttäuschend für uns. Wir haben uns hier viel vorgenommen mit dem Publikum und erstmals wieder 80.000 im Rücken nach über zwei Jahren“, sagte Hummels bei Sky. „Ich weiß jetzt natürlich, dass das für so was immer auf den Sack gibt - auch für meine Aussagen gerade. Aber das war heute ein Sieg der Effizienz und Chancenverwertung. Das war auf keinen Fall ein 4:1 von den Leistungsverhältnissen her. Wir wissen natürlich, dass wir nach dem Ergebnis kritisiert werden, weil das im Fußball so ist.“