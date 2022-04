FC Bayern: Fünf Thesen, was sich nach dem CL-Aus ändern muss

Die Bayern haben ein Führungsproblem – nicht nur auf dem Platz! Nagelsmann ist nach SPORT1-Informationen genervt, dass er in München weniger Trainer sein kann als in Leipzig und Hoffenheim. Dabei müssten die Bosse eigentlich alles tun, um ihn öffentlich zu stärken – nach all dem, was er in den vergangenen Monaten für sie medial wegmoderiert hat. Stichwort JHV.