FC Bayern: Leon Goretzka schießt Tor nach langer Leidenszeit - Comeback geglückt

„Es war eine sehr komplizierte Geschichte. Man wusste nie so wirklich, wie es aussieht. Das war auch etwas, das die Ärzte noch nicht so oft gesehen hatten“, berichtete der Nationalspieler und fügte mit Blick auf seine Verletzungen in den vergangenen Jahren an: „Wenn ich etwas habe, dann ist es immer ein bisschen mysteriös. Das zieht sich so ein bisschen durch meine Karriere.“