FC Bayern: Wer beim Wechselfehler schuld war - und ob jetzt Protest vom SC Freiburg droht

„Das Spiel wurde fortgesetzt, dann wurde im Anschluss noch mal nachgeschaut, und relativ schnell kam dann die Info an mich: bitte unterbrechen, hier stimmt was nicht“, blickte der Referee im Gespräch mit SPORT1 auf den Fehler zurück. Die Unterbrechung dauerte so lange, dass am Ende satte acht Minuten nachgespielt werden mussten. (BERICHT: Schiri Dingert erklärt Wechsel-Chaos)