Oliver Kahn: Daran hakt die Lewandowski-Verlängerung beim FC Bayern

Zur Zukunft von Trainer Julian Nagelsmann zeigte der Vorstandboss trotz des überraschenden CL-Aus klare Kante: „Wir sind total überzeugt von Julian, er weiß, was uns wichtig ist und wir gehen diesen Weg mit voller Überzeugung weiter“, sagte Kahn, dessen Verein nach dem frühen Pokal-Aus in Gladbach „nur“ noch die zehnte deutsche Meisterschaft in Folge bleibt.