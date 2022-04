Nach BVB-Klatsche gegen Leipzig: Wie fest sitzt Rose wirklich im Sattel?

Auch Effenberg forderte eine Umstrukturierung der Mannschaft. „Jetzt muss man an den Kader ran: Man muss herausfiltern, mit wem man noch weiterarbeiten kann. Wer ist bereit und wer nicht? Auf wen kann man sich noch verlassen, von wem muss man sich trennen?“, fragte der Ex-Bayern-Star im STAHLWERK Doppelpass und ergänzte: „Das sind einige Spieler mit großen Namen, von denen man sich vielleicht trennen muss. Auch als Zeichen an die Fans, dass es so nicht weitergeht.“