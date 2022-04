Party-Protokoll des FC Bayern: So feiern die Stars um Nagelsmann die zehnte Meisterschaft in Serie

23.53 Uhr: Ganz locker mit Sweatshirt, Jeans, Sneakern und Baseball-Cap gekleidet und in Begleitung von ein paar Kumpels kommt Weltfußballer Robert Lewandowski am Restaurant an. Kurz darauf öffnet sich ein Fenster in der oberen Etage, die die Bayern extra für sich gemietet haben. Nagelsmann schaut grinsend heraus und sagt, Lewandowski habe bereits einen neuen Vertrag unterschrieben. „Nur ein Scherz, Leute“, stellt er lachend klar und schließt das Fenster wieder. (BERICHT: Einzelkritik zum Topspiel)