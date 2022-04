SC Freiburg legt nach Wechselfehler des FC Bayern Protest beim DFB ein - so geht es weiter

Der Klub befände sich in einem „unverschuldeten Dilemma“, schreiben die Breisgauer in ihrer Mitteilung. Der Klub habe keinen Anteil an den Geschehnissen rund um den Wechselvorgang gehabt. „Dennoch zwingt uns die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB formal in eine aktive Rolle, um die Vorgänge rechtlich überprüfen zu lassen.“