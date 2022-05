Bundesliga: "Adeyemi wird in Haalands Schuhe passen" - Entdecker Schwabl im SPORT1-Interview

Schwabl: Ganz genau, denn da kommt der Ertrag ja her durch Karim, der einst bei uns im NLZ das Kicken lernte. Von dort wechselte er nach Salzburg. Das ist ja das Spannende an der Geschichte. Ein Zeichen ist sicherlich auch Daniel Bierofka, der die U17 übernehmen wird. Wir wollen weiter ernsthaft den Nachwuchs aufbauen. Und ich hoffe, dass Karim keine Eintagsfliege war. Das ist unser Ziel. Wir hoffen auf weitere Adeyemis in Haching. Der Nächste steht schon in den Startlöchern mit Maurice Krattenmacher, hinter dem auch schon viele Vereine her sind. Er hat aber einen gültigen Vertrag bis 2025, da kann ich mich also entspannt zurücklehnen. Wer rumjammert, dass er kein Geld hat, muss bei mir erst gar nicht anrufen.