BVB: Die Details zum Özcan-Deal! Warum die Rose-Entlassung kein Problem ist

Übrigens: Dass sich der BVB am Freitag überraschend von Marco Rose getrennt hat, war für Özcan kein K.o.-Kriterium für einen Wechsel. Das Defensiv-Ass führte in den vergangenen Wochen zwar intensive Gespräche mit dem Ex-Coach, aber auch Neu-Trainer Terzic war als bisheriger Technischer Direktor in den Deal involviert.