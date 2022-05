Bundesliga: Hertha-Versammlung eskaliert! Lars Windhorst ausgepfiffen und beleidigt

Es war der unrühmliche Höhepunkt einer enorm aufgeheizten Mitgliederversammlung, an deren Ende Windhorst zehn Minuten erhielt, um zu den Hertha-Anhängern zu sprechen. Was der 45-Jährige am Sonntag erlebte, glich einem Spießrutenlauf. Kaum einen Satz konnte er ohne Unterbrechung beenden. (BERICHT: Interimsboss verkündet Rücktritt)