"Bester Freund": Kimmich hofft auf Gnabrys Verbleib

Gnabry hat das Angebot der Bayern, seinen 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern, bislang noch nicht angenommen. „Gerade weil er so ein guter Freund ist, ist es mir sehr wichtig, dass er eine Entscheidung trifft, mit der er zufrieden ist“, sagte Kimmich, der für den deutschen Rekordmeister warb. „Er weiß, was er am FC Bayern hat: Er kommt jeden Tag in eine Truppe, wo es Spaß macht, Fußball zu spielen, hat bei uns jedes Jahr die Chance, um alle Titel mitzuspielen und ein Umfeld, wo er sich wohl fühlt.“