Bundesliga: BVB Titelfavorit? Frank Mill und Michael Rummenigge kontern Kohler-Aussage

Frank Mill (von 1986 bis 1994 beim BVB): „Sorry, aber ich sehe das etwas objektiver. Das ist vom Jürgen Kohler zu hoch gegriffen. Da sieht er die BVB-Jungs zu weit vorne. Borussia Dortmund hat sich sehr gut verstärkt. Vor allem haben sie endlich mal in der Abwehr etwas gemacht. Auch in der Offensive hat man sich gut verstärkt und talentierte, junge, gute Spieler eingekauft. Aber diese Mannschaft jetzt zum Titelfavoriten zu machen, das sehe ich etwas anders. Der BVB spielt um den Titel mit und der Abstand auf Bayern München wird sich bestimmt verkürzen. Die Schwarz-Gelben werden eine bessere Saison spielen als im vergangenen Jahr. Denn mit Edin Terzic ist eine neue, positive Grundstimmung da. Die Borussia hat eine Chance, da gebe ich Jürgen recht, aber der Titelfavorit ist immer der FC Bayern. Wenn Robert Lewandowski wirklich in München bleiben sollte, dann wird es schwierig.“