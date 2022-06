Bundesliga: FC-Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic überrascht in Causa Alexander Nübel

Somit soll der an die AS Monaco verliehene Keeper eines Tages Manuel Neuer im Tor der Münchner beerben. Der deutsche Rekordmeister könne sich „sehr gut vorstellen, seinen Vertrag zu verlängern“. Salihamidzic weiter: „Wir werden mit Alex und seinem Berater alle Schritte in engem Austausch abstimmen und immer die beste Lösung für den FC Bayern und Alex suchen und finden.“