Bundesliga: Ist Schalke zu groß für Trainer Frank Kramer?

Was aber dennoch Tatsache ist: Bei seinen Stationen in Deutschland bei Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld wurde Kramer am Ende entlassen. Mit Greuther Fürth stieg er aus der Bundesliga ab (Saison 2012/13) und kam nicht mehr hoch, mit Fortuna Düsseldorf taumelte er Richtung 3. Liga (Saison 2015/16) und bei Arminia Bielefeld wurde er entlassen, weil nicht mehr an die Trendwende unter ihm geglaubt wurde.