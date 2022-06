Bundesliga: Kein Sonderstatus für Mario Götze - so plant Glasner bei Eintracht Frankfurt

In der Vergangenheit blieb der Erfolgscoach seiner Linie treu, mit dieser Geschlossenheit holte die Eintracht auch überraschend den Titel. Filip Kostic etwa musste an Stellschrauben drehen, sich mehr am Kombinationsspiel beteiligen und neue Wege bei den Hereingaben finden. Glasner macht bei seinen Tüftelarbeiten auch vor großen Namen keinen Halt!