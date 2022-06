FC Bayern: Lewandowski-Biograf über Wechsel-Wunsch nach Barcelona

Wilkowicz: Im Frühling 2018 wollte sich Pini Zahavi treffen, um über einen Lewandowski-Abgang zu verhandeln. Zwar hat Robert damals wenig gesagt, aber das war so ein Moment, in dem er nicht so gut mit der Mannschaft harmoniert hat und die Fans von ihm genervt waren. Er war unzufrieden, deutete an, dass sich Real vielleicht nicht wiederholen würde und glaubte, dass es nicht mehr besser werden würde. Dann kam jedoch Niko Kovac in München an und hat die Beziehung zu Lewandowski erwärmt. Kovac hat ihn zum dritten Kapitän ernannt und ihm aufgezeigt, dass er fest mit ihm planen würde. Ich glaube, dass nachträglich keiner der Beteiligten bereute, dass der Wechsel nicht zustande kam. Vielleicht hat jetzt so ein Niko Kovac gefehlt.