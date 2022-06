FC Bayern: Tolisso packt über Aus beim Rekordmeister aus - Bosse überstimmten Nagelsmann

Ebenjene gesunde Aggressivität sowie physische Präsenz sowohl in Spielen als auch im Training schätzte Nagelsmann nach SPORT1-Informationen besonders an Tolisso, zudem dessen kommunikative Stärke. „Er hat einen guten Geist, eine gute Power. Er ist ein Spieler, den ich gerne in meiner Mannschaft habe“, hatte Nagelsmann Ende 2021 gesagt und prognostizierte: „Wenn er fit bleibt, wird er einen großen Einfluss auf unseren Erfolg haben.“