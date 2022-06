Gladbach startet Vorbereitung unter Farke

Den ersten Test bestreitet Mönchengladbach am kommenden Freitag beim Drittligisten Rot-Weiss Essen, das erste Pflichtspiel ist der DFB-Pokal-Auftakt beim Oberligisten SV Oberachern in Baden-Württemberg am 31. Juli. In der Bundesliga geht es am 6. August gegen die TSG Hoffenheim los.