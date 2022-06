Sadio Mané: "Mein ganzes Leben ist eine Herausforderung" - die Vorstellung beim FC Bayern mit Kahn, Salihamidzic & Hainer zum Nachlesen

Salihamidzic: „Wir haben uns im Garten mit Marco Neppe und seinem Berater unterhalten. Dann fiel sein Name, ich habe es aber erst nicht geglaubt. Ich habe ihn dann zur Tür gebracht und gefragt, ob es ernst ist, Er sagte, ja. Später habe ich ihn angerufen und ihm gesagt, dass wir alles dafür tun wollen, das umzusetzen. Das haben wir so geräuschlos wie möglich und ruhig umgesetzt. Julian, Marco und ich sind nach Liverpool geflogen, haben ihn besucht. Wir sind alle nicht gewöhnt, solche Weltstars nach München zu holen. Das ist nicht einfach, vor allem, wenn Klubs aus der Premier League finanziell stärker sind als wir. Wie schnell und glasklar Sadio im ersten Gespräch war, hat mich beeindruckt. Die, die von der ersten Minute an vom FC Bayern überzeugt waren, hatten viel Spaß und große Erfolge hier.“