BVB Transfer perfekt! Sébastien Haller wechselt zu Dortmund - Ajax stimmt Wechsel zu

Haller, der zurzeit noch in der Elfenbeinküste Urlaub macht, soll am Donnerstag den Medizincheck in Dortmund machen. Der Ex-Frankfurt-Star (2017 bis 2019) wird nach erfolgreichen Untersuchungen bei seinem neuen Arbeitgeber unterzeichnen und am Montag am Trainingsauftakt teilnehmen. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)