Transfermarkt: Fix! Union Berlin verpflichtet Awoniyi-Nachfolger - Stürmer Jordan Siebatcheu kommt aus Bern

Bundesligist 1. FC Union Berlin hat sich nach dem Abgang von Stürmer Taiwo Awoniyi in der Offensive verstärkt. Wie zuvor von SPORT1 berichtet, machte der Verein am Donnerstag die Verpflichtung des 26 Jahre alte US-Amerikaners Jordan Siebatcheu von den Young Boys Bern in die Hauptstadt offiziell. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)