Bundesliga: VfB-Trainingsstart ohne wechselwillige Kalajdzic und Sosa

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist am Montag ohne Neuzugang und ohne seine wechselwilligen Stars Sasa Kalajdzic und Borna Sosa in die Saison gestartet. Zudem fehlte Atakan Karazor, der wegen einer möglichen Straftat in Ibiza weiter in U-Haft sitzt.